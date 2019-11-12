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Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor
7 saat önce
Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türk - Yunan tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türk - Yunan tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.
Dün işlemlerinin tamamlanması sonrası Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen ABD'li YTS Muhammad Darwis B. (39) tampon bölgede bir süre beklemişti.
Daha sonra Yunanistan'a geçmeye karar veren YTS, Yunan makamlarınca kabul edilmemişti.
Geceyi tampon bölgede bir araç içerisinde geçiren Muhammad Darwis B'nin tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.
Bölgede çok sayıda uluslararası haber ajansların temsilcilerinin de olduğu gazeteci grubu, yabancı teröristin bekleyişini görüntülemek için bölgede bulunuyor.
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