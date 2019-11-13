Son Dakika Haberleri: Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor
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Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

6 saat önce

Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türkiye-Yunanistan tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.

Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor, System.String[]

Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türkiye- Yunanistan tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.

Önceki gün işlemlerinin tamamlanması sonrası Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B. Yunanistan tarafından kabul edilmemişti.

Geceyi tampon bölgede bir araç içerisinde geçiren Ürdün uyruklu Muhammad Darwis B'nin tamponda bekleyişi devam ediyor.

Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.

Öte yandan haber ajansların temsilcilerinin de olduğu gazeteci grubu, yabancı teröristin bekleyişini görüntülemek için bölgede bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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