Sınır dışı edilme korkusuyla göç idaresine akın ettiler - Son Dakika

Sınır dışı edilme korkusuyla göç idaresine akın ettiler

SAMSUN - Samsun'da bulunan yabancı uyrukluların rutin olarak yaptığı 'bildirim yükümlülüğü' uygulaması öncesi yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen 'bu uygulamada bildirim yapmayanların sınır dışı edilecekleri' dedikodusu yayılınca Göç İdaresi Müdürlüğü önünde binin üzerinde kişi toplanarak uzun kuyruklar oluşturdu.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyrukluların belirli bir yerde veya ilde ikamet etme zorunluluğu ile istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunuyor. Bu kapsamda Samsun'da Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından da belirli periyodlarla yabancı uyruklulara davetler gönderilerek adres kayıt sistemine kayıt yaptırma ve ikamet adresini valiliğe bildirme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Rutin olarak gerçekleştirilen bildirim yükümlülüğü uygulaması son dönemde korona virüsü pandemisi nedeniyle birkaç kez ertelendi. Normalleşme sürecine girilmesiyle beraber müdürlük tarafından bugün tarihli davetler gönderildi. Yabancı uyruklulara yönelik çeşitli şekillerde yapılan bilgilendirmelerle de rutin uygulamanın tarihi ve zamanı bildirildi.

Fakat tüm çabalara rağmen yabancı uyruklular arasında bir dedikodu yayıldı. 'Bu uygulamada bildirim yapmayanların sınır dışı edilecekleri' şeklinde bir yanlış bilgi oluşunca yabancı uyruklular sabah erken saatlerden itibaren Göç İdaresi Müdürlüğüne akın etti. Sıraya giren binin üzerinde kişi müdürlük önünü doldurarak caddelere taştı, uzun kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri gelerek yabancı uyruklulara fiziksel mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılar yaptı. Yabancı uyruklular saat 07.00'den itibaren yaklaşık 3 saat kuyrukta bulunarak işlemlerin açılmasını bekledi. Beklenmedik bu kalabalık karşısında korona virüsü önlemlerinin uygulanamaması nedeniyle uygulama iptal edildi.

Kanunda geçici koruma statüsünün iptali ile ilgili geçen maddede konuyla ilgili, "Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi hallerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur" ifadeleri yer alıyor.