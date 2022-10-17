Sınır dışı edilmek üzere bindirildiği otobüsten kaçan düzensiz göçmen fabrikada yakalandı - Son Dakika
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Sınır dışı edilmek üzere bindirildiği otobüsten kaçan düzensiz göçmen fabrikada yakalandı

17.10.2022 09:12
Sınır dışı edilmek üzere bindirildiği otobüsten kaçan düzensiz göçmen fabrikada yakalandı

Aksaray'da sınır dışı edilmek üzere götürülürken mola için duran otobüsten kaçan düzensiz göçmen, saklandığı fabrikada yakalandı.

Aksaray'da sınır dışı edilmek üzere götürülürken mola için duran otobüsten kaçan düzensiz göçmen, saklandığı fabrikada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 60 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere otobüslere bindirildi.

Aksaray kent merkezinde bir dinlenme tesisinde mola için duran otobüslerden birinden İran uyruklu Y.D. (33), kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Y.D'yi kısa sürede saklandığı fabrikada yakaladı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.D, sınır dışı edilmek üzere tekrar otobüse bindirildi.

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Kaynak: AA

Aksaray, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır dışı edilmek üzere bindirildiği otobüsten kaçan düzensiz göçmen fabrikada yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sınır dışı edilmek üzere bindirildiği otobüsten kaçan düzensiz göçmen fabrikada yakalandı - Son Dakika
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