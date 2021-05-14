Sınır emniyeti için şehit oldu - Son Dakika

Sınır emniyeti için şehit oldu

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay, törenle memleketi Denizli'ye gönderildi.

Ağrı'da Türkiye- İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli olan personellere PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. Şehit Veli Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa taşınarak memleketi Denizli'ye gönderildi.

Törene, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 12. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen katıldı.