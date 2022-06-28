Van-İran sınırının güvenliği için yeni araç takviyesi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından uygulanan, "Sınır Yönetimi Kapasitesinin Arttırılması İşbirliği" projesi kapsamında alınan araçlar törenle Van Valiliğine teslim edildi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Kocaeli Sosyal Tesislerinde düzenlenen törene, Vali Ozan Balcı, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marianne Young, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İçişleri Bakanlığı Uzmanı Fatih Sunar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul ile Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Arslan katıldı.

Törende konuşan Vali Balcı, sınır güvenliğinin çok önemli olduğunu ve uluslararası iş birliği ve koordinasyon gerektirdiğini belirtti.

Sınırda yoğun bir çalışma olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Bunu, hudut birliklerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, göç birimlerimiz ve diğer birimlerimizle merkezi otoritenin emir ve direktifleri doğrultusunda en etkin şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sınır güvenliğinde başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Beton bloklar, elektro optik kuleler diğer enstrümanlarla çalışmalar devam ediyor. Bunlar da tamamlandığında daha etkin bir sınır yönetimi olacak. Bugün yapılan tören iki ülkenin bu sınır yönetimine verdiği önemin, iş birliğinin nişanesidir."

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marianne Young ve İçişleri Bakanlığı Uzmanı Fatih Sunar'ın da konuşma yaptığı törende sınır güvenliğinde kullanılacak 9 yeni araç Vali Balcı'ya teslim edildi.