Son Dakika Haberleri: Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat

Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat

1 saat önce

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor.
Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. İkmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy, Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)

Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
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Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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