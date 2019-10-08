Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
1 saat önce
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor. Suriye'de neler oluyor? Suriye operasyonu başladı mı? Suriye operasyonu ne zaman?
Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. İkmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy, Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
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