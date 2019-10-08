Son Dakika Haberleri: Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
Son Dakika Genel Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat

Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat

42 dakika önce

- Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyatHATAY - Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor.

- Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat

HATAY - Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor.

Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. İkmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy, Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat

Türkiye, Suriye, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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