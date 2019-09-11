Son Dakika Haberleri: Sınır hattına beton blok sevkiyatı
Son Dakika Güncel Haber

Sınır hattına beton blok sevkiyatı

8 dakika önce

SURİYE'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır hattına beton bloklar sevk edildi.

Sınır hattına beton blok sevkiyatı, System.String[]

SURİYE'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır hattına beton bloklar sevk edildi. 4 TIR ile sınıra sevk edilen beton bloklar ile TSK'nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirileceği belirtildi.

Fırat'ın doğusunda kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgenin güvenli hale getirilmesi için Türkiye ile ABD tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 12 Ağustos günü Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmalara başlamasının ardından Türk ve ABD askerleri 3 kez havadan, geçer Pazar günü ise karadan ortak devriye faaliyeti yaptı.

Hareketliliğin her geçen gün arttığı, ABD'li Merkez ve Avrupa Kuvvetler Komutan yardımcısı olan iki korgeneralin gelişi öncesi Akçakale sınırında da yoğunluk yaşandı. Askeri araçların öncülük ettiği üzerinde beton bloklar yüklü olan 4 TIR, terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad sınırına sevk edildi. Beton blokların, TSK'nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirilmesi için sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan beton blokların sevk edildiği sırada teröristlerin kontrolündeki Telabyad'ın iç kesimlerinden yükselen yoğun duman Türkiye sınırından da görüldü.

- Şanlıurfa

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının cinsel organını kesti!
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerine bomba yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:43:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır hattına beton blok sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]