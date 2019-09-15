Sınır hattına beton blok sevkiyatı
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SURİYE'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırına, yerleştirilmek üzere beton bloklar getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:23 Kaynak: DHA
SURİYE'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın karşısında bulunan Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesi sınırına, yerleştirilmek üzere beton bloklar getirildi.
TIR'larla dün gece saatlerinde getirilen beton bloklar, sınır hattına bırakıldı. Beton blokların, sınırda görev yapan güvenlik güçlerine tahsis edileceği belirtildi. Blokların, sınır ötesinden gelecek olası taciz ateşleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) Fırat
'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyonda mevzileri güçlendirmek için kullanılacağı öğrenildi.
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