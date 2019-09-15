Son Dakika Haberleri: Sınır hattına beton blok sevkiyatı
Son Dakika Güncel Haber

Sınır hattına beton blok sevkiyatı

18 dakika önce

SURİYE'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırına, yerleştirilmek üzere beton bloklar getirildi.

Sınır hattına beton blok sevkiyatı, System.String[]
SURİYE'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırına, yerleştirilmek üzere beton bloklar getirildi.
TIR'larla dün gece saatlerinde getirilen beton bloklar, sınır hattına bırakıldı. Beton blokların, sınırda görev yapan güvenlik güçlerine tahsis edileceği belirtildi. Blokların, sınır ötesinden gelecek olası taciz ateşleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyonda mevzileri güçlendirmek için kullanılacağı öğrenildi.


Ceylanpınar, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de teröre tepki yürüyüşü
Muş'ta teröre lanet yürüyüşü Mehmetçik'ten yaralı teröriste şefkat eli Arınç ve Bahçeli'nin açıklamaları AK Parti'yi rahatsız etti iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:41:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır hattına beton blok sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]