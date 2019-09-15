Sınır hattına beton blok sevkiyatı

TIR'larla dün gece saatlerinde getirilen beton bloklar, sınır hattına bırakıldı. Beton blokların, sınırda görev yapan güvenlik güçlerine tahsis edileceği belirtildi. Blokların, sınır ötesinden gelecek olası taciz ateşleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK ) Fırat 'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyonda mevzileri güçlendirmek için kullanılacağı öğrenildi.

Suriye 'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın karşısında bulunan Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesi sınırına, yerleştirilmek üzere beton bloklar getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı