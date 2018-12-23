Sınır Hattına İş Makinesi Sevk Edildi
2 saat önce
Sınır hattına iş makinesi sevk edildiKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırına iş makinesi ile askeri araçlar sevk edildi.
Sınır hattına iş makinesi sevk edildi
KİLİS - Kilis
'ten Suriye
sınırına iş makinesi ile askeri araçlar sevk edildi.
Bugün öğle saatlerinde Kilis kent merkezinden tırlara yüklenmiş kepçeler, askeri araçlar ile kamyonlar Suriye sınırına sevk edildi. Kilis'in Elbeyli
ilçesi üzerinden sınır birliklerine iş makineleri ile askeri araçların geçişi yapıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:46 Kaynak: İHA
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