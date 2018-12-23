Son Dakika Haberleri: Sınır Hattına İş Makinesi Sevk Edildi

Sınır Hattına İş Makinesi Sevk Edildi

2 saat önce

Sınır hattına iş makinesi sevk edildiKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırına iş makinesi ile askeri araçlar sevk edildi.

Sınır hattına iş makinesi sevk edildi

KİLİS - Kilis'ten Suriye sınırına iş makinesi ile askeri araçlar sevk edildi.
Bugün öğle saatlerinde Kilis kent merkezinden tırlara yüklenmiş kepçeler, askeri araçlar ile kamyonlar Suriye sınırına sevk edildi. Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden sınır birliklerine iş makineleri ile askeri araçların geçişi yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:46 Kaynak: İHA

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