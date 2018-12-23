Sınır Hattına İş Makinesi Sevk Edildi

Kilis'ten Suriye sınırına iş makinesi ile askeri araçlar sevk edildi.

Kilis'ten Suriye sınırına iş makinesi ile askeri araçlar sevk edildi.



Bugün öğle saatlerinde tırlara yüklenmiş kepçeler, askeri araçlar ile kamyonlar, Kilis kent merkezinden Suriye sınırına sevk edildi. İş makineleri ile askeri araçlar, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden sınır birliklerine gitti. - KİLİS

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