Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay- Suriye sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen obüs, tank ve komandoların bulunduğu yaklaşık 60 araçlık askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY