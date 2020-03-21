Son Dakika › Güncel › Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı - Son Dakika
Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay-Suriye sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay- Suriye sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen obüs, tank ve komandoların bulunduğu yaklaşık 60 araçlık askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi