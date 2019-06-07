Son Dakika Haberleri: Sınır hattında 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Sınır hattında 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

KİLİS'te, jandarmanın sınır hattında yaptığı devriye görevinde araziye bırakılmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sınır hattında 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
KİLİS'te, jandarmanın sınır hattında yaptığı devriye görevinde araziye bırakılmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler sigaraları bırakıp kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çerçili köyü yakınlarında sınır hattında yaptığı devriye görevi sırasında araziye bırakılmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarmanın sigaraları araziye bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:09 Kaynak: DHA
Jandarma, Kilis, Güncel
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