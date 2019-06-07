Sınır hattında 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
KİLİS'te, jandarmanın sınır hattında yaptığı devriye görevinde araziye bırakılmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:09 Kaynak: DHA
KİLİS'te, jandarmanın sınır hattında yaptığı devriye görevinde araziye bırakılmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler sigaraları bırakıp kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çerçili köyü yakınlarında sınır hattında yaptığı devriye görevi sırasında araziye bırakılmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarmanın sigaraları araziye bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.
- Kilis
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