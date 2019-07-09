Sınır hattında 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
58 dakika önce
Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
'ın Çaldıran
ilçesinin İran
sınır hattında 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çaldıran ilçesinde konuşlu bulunan Onurtepe Piyade
Hudut Komutanlığınca İran sınır hattında devam eden devriye faaliyeti esnasında, Türkiye
topraklarına kaçakçılık girişiminde bulunan 5 atlı şahıs tespit edildi. Yapılan müdahale sonucunda, şüpheli şahıslar gecenin karanlığından faydalanarak kaçarken, yapılan arama/tarama faaliyeti sonucunda araziye atılı vaziyette 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. - VAN
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