Son Dakika Haberleri: Sınır Hattında "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sınır Hattında "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

1 saat önce

Kilis'in Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu değerlendirilen "canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu.

Sınır Hattında
Kilis'in Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/ PKK'ya ait olduğu değerlendirilen "canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Çangallı köyü Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlere ait "canlı bomba" yeleği ve patlayıcılar olduğunu tespit etti. Bir "canlı bomba" yeleği ve yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirdi. "Canlı bomba" yeleği ve patlayıcı malzemeleri getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
Elbeyli, Kilis, Suriye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MSB duyurdu: İdlib'te 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendi Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi Eşini pompalı tüfekle vuran kocanın sözleri şoke etti! Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:16:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır Hattında "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]