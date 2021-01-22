Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar - Son Dakika

Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar

22.01.2021 17:55

(ŞANLIURFA)Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar Şanlıurfa'da soğuk ve yağışlı geçen havanın ardından vatandaşlar sınır hattında güneşin tadını çıkardı.

(ŞANLIURFA)Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da soğuk ve yağışlı geçen havanın ardından vatandaşlar sınır hattında güneşin tadını çıkardı.

Tüm yurtta kış mevsimi etkili bir şekilde sürerken, Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de güneş sıcak yüzünü gösterdi. Güneşin sıcak yüzünü fırsat bilen vatandaşlar, yeşil alanlara ve ev önlerine güneşlenmeye çıktığı görüldü. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli bölgeye dönüşen Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'ta da havaların güneşli olması, sınır hattında hareketlendirdi. Bazı Suriyeli vatandaşlar, Akçakale Gümrük kapısında ükelerine geri dönüş için kapıda onay bekledikleri görüldü.

Parkta arkadaşları ile güneşlenen vatandaşlardan Ali Üzmez, "Sabahları çok soğuk oluyor, dışarıda oturamıyoruz. Bugün hava güneşli, arkadaşlarla güneşli havanın keyfini çıkarıp muhabbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar
Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar
Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar
Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar

Şanlıurfa, Akçakale, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar - Son Dakika


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