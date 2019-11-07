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Sınır hattında helikopterle denetim

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeedin Cavlak, Suriye sınırında helikopter ile denetimde bulundu.

Sınır hattında helikopterle denetim, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeedin Cavlak, Suriye sınırında helikopter ile denetimde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı pistinden havalanan helikopterde Kilis Valisi Recep Soytürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeedin Cavlak, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut yer aldı. Yetkililer, 114 kilometrelik Kilis - Suriye sınır hattında havadan incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren uçuş sonrası helikopter İl Jandarma Komutanlığı pistine iniş yaptı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Jandarma, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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