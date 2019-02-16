Son Dakika Haberleri: Sınır Hattında Kaçak Sigara Operasyonu

Sınır Hattında Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde 3 bin 798 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Sınır Hattında Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde 3 bin 798 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi İran sınır hattında konuşlu bulunan Uzunyol Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, İran sınır hattından şüpheli şahısların yaya olarak sırtlarındaki yüklerle ülkemize girdiklerini fark etmeleri üzerine, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi. Belirtilen bölgede ortaklaşa yapılan operasyonda şüpheli şahısların sırtlarındaki yükleri atarak arazi ve hava şartlarının olumsuz etkisinden faydalanan kaçmıştır. Bıraktıkları yükler içerisinde yapılan kontrol ve aramada 3 bin 798 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma işlemler başlatıldı" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:51 Kaynak: İHA

İran, Van, 3. Sayfa
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