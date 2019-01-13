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Sınır Hattında Mısır Mesaisi

14 dakika önce

Sınır hattında mısır mesaisi Telabyad'ta mısır mesaisi Telabyad'ta Suriyeliler sınırdaki yollara mısır serdiŞANLIURFA - Sınırın sıfır noktasında güneş, kış olmasına rağmen sıcak yüzünü gösterince Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde besiciler...

Sınır hattında mısır mesaisi
Telabyad'ta mısır mesaisi
Telabyad'ta Suriyeliler sınırdaki yollara mısır serdi

ŞANLIURFA - Sınırın sıfır noktasında güneş, kış olmasına rağmen sıcak yüzünü gösterince Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde besiciler sınır hattındaki yollara mısır sererek kurutmaya çalıştı.
Tüm yurtta yoğun yağışlar görülürken Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de de güneşli ve sıcak bir gün yaşandı. Yaklaşık 20 gün aralıksız olarak devam yağışların ardından güneş yüzünü gösterince hem Türkiye tarafında hem de Suriye tarafında hareketli saatler yaşandı. Operasyon için gözlerin çevrildiği Telabyad'ta bu defa farklı bir detay göze çarptı. Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmü altında zor dönemler geçiren Suriyeliler, yeni biçilen ve hayvanlara yem olarak verilen mısırları kurutmak için sınırın sıfır noktasındaki yolları kullandı. Çuvalların içerisinde getirilen mısırlar, kadın ve çocuklar tarafından yollara serildi. Bir süre bekletilen mısırlar, daha sonra kürekle karıştırılarak kurutulmaya çalışıldı. Kurutulan mısırların hayvanlara yem olarak verildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Yerel
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