Sınır hattında Suriye Ticaret Merkezi kurulacak - Son Dakika

Sınır hattında Suriye Ticaret Merkezi kurulacak

24.10.2020 10:59
Sınır hattında Suriye Ticaret Merkezi kurulacak, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan bölgelerle karşılıklı ticaretin geliştirilebilmesi için sınır hattının Türkiye tarafına Suriye Ticaret Merkezi kurulması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan bölgelerle karşılıklı ticaretin geliştirilebilmesi için sınır hattının Türkiye tarafına Suriye Ticaret Merkezi kurulması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Peltek, AA muhabirine, harekat sayesinde Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn şehirlerinin terörden temizlenmesinin ardından açılan gümrük kapılarının sınırın iki tarafındaki ticaretin hareketlenmesine katkı sağlamaya başladığını söyledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn ilçelerini birbirine bağlayan sınır kapılarının geçmişte Türkiye ve Suriye ekonomisine önemli katkılar sağladığını anlatan Peltek, kritik öneme sahip kapıların, 2011 ile 2019 arasında bölgenin eli kanlı terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde olduğu dönemlerde iki ülkeye hem maddi hem manevi yönden katkı sağlayamadığını hatırlattı.

Peltek, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerle Türkiye'nin tekrar eski ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurguladı. Kapıların insani yardım ve ticari geçişlere açılmasıyla bölge ekonomisinin canlanmaya başladığını belirten Peltek, karşılıklı ticaretin yeniden geliştirilmesi için sınır hattına Suriye Ticaret Merkezi kurulması için çalışma yaptıklarını bildirdi.

"Fizibilite çalışmaları yapıyoruz"

Peltek, merkezin kurulabilmesi ve faaliyetlerinin boyutuna ilişkin çok yönlü fikir alışverişlerinde bulunduklarını dile getirdi.

Merkez ile amaçlarının hem Suriyelilerin ihtiyaçlarının bir noktadan teminini sağlamak hem de ekonomik açıdan karşılıklı ticaret imkanlarını pekiştirmek olduğunu belirten Peltek, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da Suriye Ticaret Merkezi adı altında bir çalışma yapıyoruz. Fizibilite çalışmalarımız sürüyor, 'nerede nasıl yapabiliriz' diye çok yönlü girişimlerde bulunuyoruz. Amacımız Suriyelilerin sınırımıza ülkemize geldikleri zaman bir noktadan ihtiyaçlarını temin edip ticari hayatımıza da katkı sunmalarını sağlamaktır. Bununla ilgili Karacadağ Kalkınma Ajansından ödenek aldık, fizibilite çalışmasını bitirmek üzereyiz. Özellikle tarım ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu her bir kaleme hitap edebilecek fonksiyonlu bir merkezi faaliyete geçirmek istiyoruz. İş sektörlerini sınır hattına taşıyarak Suriyelilerin geldiklerinde alışverişlerini orada yapmalarını istiyoruz. Merkezin kurulacağı yer için de birkaç farklı alternatifimiz var, araştırmalarımız sürüyor."

"Bölgemizde zenginlik olacak"

Peltek, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle eski günlere dönüş için bir umut ışığının yandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle Suriye kırsalında teknoloji desteğiyle iyi tarım yapmak istiyoruz. Sınırın Türkiye tarafında olduğu gibi orada da iyi bir tarım faaliyeti yürütmek istiyoruz. Şartlar ve imkanlar böyle devam ederse harekat bölgesinin de gelişmesini temin etmiş olacağız. Suriye iç savaşı öncesi müthiş bir sirkülasyon ile karşılıklı ticaret imkanları vardı. Sadece Suriye'nin sınırımızdaki ilçeleri değil Rakka, Şam ve Halep gibi ülkenin tamamına bizim Şanlıurfa olarak hem ihracatımız hem ithalatımız oluyordu. Daha çok günlük gıda tüketimine dayalı alışverişler oluyordu. Şimdi buradan o tarafa mal ve ürün gitmesini temin etmeye çalışıyoruz. Sınır olayları ve harekat döneminde ülke olarak çok sıkıntılar çektik hiç olmazsa geçmişte kaybettiğimiz zaman vakit maddi ve manevi olarak kaybettiklerimize karşılık en azından bundan sonra ticari açıdan zenginleşmek lazım. İki ülke arasında ticari sirkülasyon olunca bölgemizde ayrı bir zenginlik olacak. Özellikle Suriye ile ilgili olacak ticari sirkülasyonda Şanlıurfa her açıdan faydalanacaktır."

Peltek, merkezin ihtiyaç duyulan tüm gereksinimleri karşılayabilecek kapasitede olmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.

Ticaret Merkezi, Şanlıurfa, Ticaret, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sınır hattında Suriye Ticaret Merkezi kurulacak - Son Dakika Ekonomi

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