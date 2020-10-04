Sınır hattındaki çatışmalar 8. gününde - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8. gününde.

Çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı; Azerbaycan'ın Bakü'den sonraki en büyük ikinci şehri Gence'yi vurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, cephe hattına yaklaşık 60 km uzaklıktaki kente gerçekleştirilen saldırıda en az 22 sivilin şehit olduğunu açıkladı. Çok sayıda yaralı bulunuyor.

Diğer bir yandan Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor. 8 köy ve yerleşim biriminde kontrol sağlandı.

Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

(İHA)