Son Dakika Haberleri: Sınır hattındaki ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımı
Son Dakika Güncel Sınır hattındaki ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımı

Sınır hattındaki ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere, Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

Sınır hattındaki ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere, Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

Dernek tarafından temin edilen kıyafet ve yoğurtlar, Akçakale Belediyesine ait garaja getirildi. Yardım malzemeleri, belediyenin araçlarına yüklenerek ailelerin evlerine dağıtıldı.

Derneğin başkanı Yılmaz Bulat, Akçakale halkının yanında olduklarını göstermek için ilçeye geldiklerini belirterek, ailelere çeşitli yardımlarda bulunacaklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını anlatan Bulat, "Burada yapılması gereken işler var. Bizler de Türk halkı olarak kardeşlerimizin yanında olmak zorundayız. Her türlü yardımı buraya hızlı şekilde ulaştırmalıyız." diye konuştu.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak ise sivil toplum kuruluşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "Yapılan çalışmalarda 'en azından çorbada tuzum olsun' misali herkesin bir katkısının olması hem maddi hem manevi açıdan büyük önem taşımaktadır." dedi.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:25 Kaynak: AA
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