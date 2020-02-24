Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor - Son Dakika

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Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınır hattında bulunan karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınır hattında bulunan karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor.
Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor. Tır ve kamyonlara yüklenen beton bloklar sınır hattındaki karakollara gönderildi. Beton blokların karakolların güçlendirilmesinde kullanılacağı belirtildi. - ŞANLIURFA
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