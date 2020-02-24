Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor - Son Dakika

Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınır hattında bulunan karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor.

Sınır hattındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınır hattında bulunan karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırındaki karakollara beton blok sevkıyatı yapılıyor. Tır ve kamyonlara yüklenen beton bloklar sınır hattındaki karakollara gönderildi. Beton blokların karakolların güçlendirilmesinde kullanılacağı belirtildi.

(İHA)

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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