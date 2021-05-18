Sınır hattındaki öğrenmenler, öğrenciler için türkü seslendirdi - Son Dakika

Suriye sınırındaki Kilis'te görevli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" projesi kapsamında yöresel türküleri seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde bir süre önce hayata geçirilen projeye kentteki öğretmenler de katılım sağladı.

Bu kapsamda 21 öğretmen farklı enstrümanlarla yöresel türkülerden oluşan potpuriyi seslendirdi. Kentin tarihi mekanları ve okullarda çekimleri yapılan kliple kent tanıtımına katkı sunulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğretmenlerin koca yüreklere sahip olduğunu belirtti.

Kentteki çocukların büyük zorluklarla baş ettiğine dikkati çeken Akkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadıkları şehre, mahalleye veya sokağa hatta eğitim gördükleri okulların bahçesine onlarca roket düştü. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarına şahit oldu. Bunlara rağmen yaşam sevinçlerinden hiçbir şey kaybetmediler. Evlatlarımızın yüzünü bir nebze güldürebilmek adına 21 koca yürekli öğretmenimizle, tarihi mekanları ve okullarımızı görselde kullanarak Kilis türkülerini seslendik ve çektiğimiz klip çok beğenildi."