Son Dakika Haberleri: Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek
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Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek

30 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor taraftarları, sınır hattında görev yapan özel harekat polislerini ziyaret edip, Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu.

Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor taraftarları, sınır hattında görev yapan özel harekat polislerini ziyaret edip, Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor maçı için Gaziantep'e gelen Alanyaspor taraftarları, sınır hattındaki özel harekat polislerine ziyarette bulundu.

Şube personellerine getirdikleri yöresel meyvelerden ikram eden taraftarlar, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı yanında görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret edip, Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz" yazılı dev bir pankartı açtı.

Etkinlik, Norveçli olduğu öğrenilen bir taraftarın şube müdürü Murat Taş'a Aytemiz Alanyaspor forması hediye etmesinin ardından sona erdi.

Barış Pınarı Harekatı, Aytemiz Alanyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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