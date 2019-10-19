Son Dakika Haberleri: Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı
Son Dakika Güncel Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı

Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 bin 500 Suriyeli aileye ekmek yardımı yapıldı.

Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 bin 500 Suriyeli aileye ekmek yardımı yapıldı.

Kuveyt merkezli bir dernek tarafından temin edilen ekmekler Akçakale Belediyesine teslim edildi. Belediye binasının önünde sıraya giren Suriyeli ailelere, poşet içindeki ekmekler dağıtıldı.

Suriyeli ailelere ekmek dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından birçok Suriyeli ailenin ülkesine döneceğini söyledi.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Ülkedeki bütün kesimler birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor. Bu günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağız inşallah. Yakın bir zamanda umuyoruz ki güvenli bölge, yeni şehirler ve ilçeler kurulacak. Yakın bir zamanda tersine göç yaşanacak. İnşallah herkes evine köyüne döner ve huzurlu bir şekilde yaşar. İnşallah bölgemizde bu terör unsurları biter. Dünyada kan ve gözyaşı istemiyoruz. Bunun yerinde barış ve huzur istiyoruz. Bunun yanında ticaret, iyi ilişkiler, dostluk ve kardeşlik istiyoruz."

Ekmek yardımının her gün yapılacağı belirtildi.

Şanlıurfa, Akçakale, Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz
İngiltere Parlamentosu, yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan asker selamı verdi Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]