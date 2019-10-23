Son Dakika Haberleri: Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı
Son Dakika Güncel Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı

Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı

38 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 bin Suriyeli aileye ekmek yardımı yapıldı.

Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 bin Suriyeli aileye ekmek yardımı yapıldı.

Kuveyt merkezli Rahmet Derneği tarafından temin edilen ekmekler, Akçakale Belediyesine getirildi. Ekmekler daha sonra belediye binası önünde Suriyelilere dağıtıldı.

Dernek yetkilisi Gasshan İhsan Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır insani yardımlar yaptıklarını söyledi.

Sınır hattındaki Suriyelilere de yardım ulaştırdıklarını belirten Temiz, "Birkaç gün önce de ekmek dağıtımı yaptık. Şu ana kadar 4 defa ekmek dağıtımı yapıldı. Bugün yaklaşık 4 bin aileye ekmek dağıtıyoruz. Yardımlarımızı Tel Abyad'a da götürmek istiyoruz. İzin aldığımızda oraya da yardımları ulaştıracağız inşallah. Allah, yardımlarda emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Suriyeli Muhammed el Muhammed de Türkiye'de huzurlu şekilde yaşadıklarına değinerek, "Bize yardımları ulaştıran Rahmet Derneği ile belediye görevlilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Hasan el Abo ise kendilerine yıllardır ev sahipliği yapan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Şanlıurfa, Akçakale, Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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