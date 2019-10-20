Son Dakika Haberleri: Sınır ilçelerindeki eğitime 5 gün ara
Son Dakika Güncel Sınır ilçelerindeki eğitime 5 gün ara

Sınır ilçelerindeki eğitime 5 gün ara

42 dakika önce

BARIŞ Pınarı Harekatı nedeniyle, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'teki bazı okullarda uygulanan tatil süresi 5 gün daha uzatıldı.

Sınır ilçelerindeki eğitime 5 gün ara, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı nedeniyle, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'teki bazı okullarda uygulanan tatil süresi 5 gün daha uzatıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar'da eğitimin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de yapılamayacağı duyuruldu. Birecik ve Suruç'ta ise sınır hattındaki mahallelerde eğitimin 5 gün süreyle tatil edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı' harekatı nedeniyle; Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerimizdeki tüm okullarda, Suruç ilçemizde; Mürşitpınar, Çaykara, Küçük Kendirciler, Eğrice, Çengelli, Aşağı Oylum, Dolaş, Dikmetaş, Fıstıklı, Kesmecik, Şakir Şimşek, Tavşan, Yolaklı, Binatlı, Taşlıkuyu, Küçükova, Molla Hamza, Göleç, Atlılar, Balaban, Deniz, Kaynakçı, Özgören, Özlüce, Tokçalı, İzci, Yıldız, Eskice ve Kovalı ilk ve ortaokullarında, Birecik ilçemizde de; Çiçekalan, Duyduk, Konak, Sakaltutan, Yukarı İncirli, Düzlüce, Aşağı Karkutlu, Göktepe, Bilekli, Güvenir, Eşmeler ve Akarçay ilk ve ortaokullarında, 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında 5 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."


Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:47 Kaynak: DHA
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