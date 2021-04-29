Sınır ili Kilis'te tam kapanma öncesi yoğunluk - Son Dakika

Sınır ili Kilis'te tam kapanma öncesi yoğunluk

KİLİS - Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de tam kapanma öncesi çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te kısıtlama öncesi vatandaşlar alış veriş yapması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tüm kavşaklarda tedbir alarak, trafik akışının hızlı olması ve insanların evlerinde güvenli bir şekilde gitmesi canla başla çalışıyor.