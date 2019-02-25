Son Dakika Haberleri: Sınır Kapalı Olmasına Rağmen 50 Ton Yardım Brezilya'dan Venezuela'ya Girdi

Sınır Kapalı Olmasına Rağmen 50 Ton Yardım Brezilya'dan Venezuela'ya Girdi

1 saat önce

Venezuela-Brezilya sınırının kapalı olmasına rağmen, 50 ton insani yardım ülkeye girdi.

Sınır Kapalı Olmasına Rağmen 50 Ton Yardım Brezilya'dan Venezuela'ya Girdi, System.String[]
Venezuela- Brezilya sınırının kapalı olmasına rağmen, 50 ton insani yardım ülkeye girdi.

Venezuela'da muhalifler, Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminin getirdiği ablukaya ve sınırların kapatılmasına rağmen 50 ton insani yardımın Brezilya sınırından ülkeye girdiğini açıkladı. Ulusal Meclis İnsani Yardım Komisyonu Başkanı Miguel Pizarro, "Diğer yollardan da yüklerin bir kısmı girdi. Kısa süre sonra bunların nakliyesinin nerelere yapılacağını ve kimlerin yardımlardan yararlanacağını açıklayacağız" dedi.

Pizarro, yardım malzemelerinin Maduro rejiminin diğer insani yardımlar gibi yakmaması için gizli bir yerde güvende tutulduğunu açıklayarak, yardımlar arasında, besin takviyeleri, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünlerinin de olduğunu bildirdi.

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya-Venezüella sınırındaki gerginliğin yükselmesini endişeyle takip ettiğini açıkladı. Guterres, ölümcül gücün hiçbir koşulda kullanılmaması gerektiğini söyledi. Guterres, Venezuelalı sivillerin ölümünden şok geçirdiğini ve krizin daha fazla tırmanmaması için mümkün olan her şeyin yapması gerektiğinin de üzerinde durdu. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:09 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı

Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 19:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır Kapalı Olmasına Rağmen 50 Ton Yardım Brezilya'dan Venezuela'ya Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]