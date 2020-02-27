Sınır kapama, maske, karantina, termal tarama... Koronavirüse karşı en etkili koruma hangisi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sınır kapama, maske, karantina, termal tarama... Koronavirüse karşı en etkili koruma hangisi? - Son Dakika Dünya

Sınır kapama, maske, karantina, termal tarama... Koronavirüse karşı en etkili koruma hangisi?

6 saat önce

Hükümetler ve insanlar, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılımını engellemek için çok sayıda önlem aldı. Yüz maskesi takmak gibi kişisel eylemlerin yanı sıra karantina merkezleri kurma, sınırları kapama ve termal kamera taraması gibi geniş çaplı tedbirler uygulanmaya başlandı.

Sınır kapama, maske, karantina, termal tarama... Koronavirüse karşı en etkili koruma hangisi?, System.String[]

Hükümetler ve insanlar, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılımını engellemek için çok sayıda önlem aldı.


Yüz maskesi takmak gibi kişisel eylemlerin yanı sıra karantina merkezleri kurma, sınırları kapama ve termal kamera taraması gibi geniş çaplı tedbirler uygulanmaya başlandı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:49 
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