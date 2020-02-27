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Sınır kapama, maske, karantina, termal tarama... Koronavirüse karşı en etkili koruma hangisi?
6 saat önce
Hükümetler ve insanlar, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılımını engellemek için çok sayıda önlem aldı.
Yüz maskesi takmak gibi kişisel eylemlerin yanı sıra karantina merkezleri kurma, sınırları kapama ve termal kamera taraması gibi geniş çaplı tedbirler uygulanmaya başlandı.
Hükümetler ve insanlar, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılımını engellemek için çok sayıda önlem aldı.
Yüz maskesi takmak gibi kişisel eylemlerin yanı sıra karantina merkezleri kurma, sınırları kapama ve termal kamera taraması gibi geniş çaplı tedbirler uygulanmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:49
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