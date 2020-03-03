Sınır kapandı, ticaret “tampon bölge”den - Son Dakika
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Sınır kapandı, ticaret “tampon bölge”den

40 dakika önce

İran ve Irak'la sınır kapılarının kapanması geçici alternatif yolları gündeme getirdi.

Sınır kapandı, ticaret “tampon bölge”den, System.String[]

İran ve Irak'la sınır kapılarının kapanması geçici alternatif yolları gündeme getirdi. İhracat ve ithalat taşımaları, sınırlarda oluşturulacak tampon bölgelerden yapılacak.

İhracat, İran, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:02 
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