Sınır kapandı, ticaret “tampon bölge”den
40 dakika önce
İran ve Irak'la sınır kapılarının kapanması geçici alternatif yolları gündeme getirdi.
İran ve Irak'la sınır kapılarının kapanması geçici alternatif yolları gündeme getirdi. İhracat ve ithalat taşımaları, sınırlarda oluşturulacak tampon bölgelerden yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:02
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