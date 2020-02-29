Sınır kapıları kapandı, Palandöken'de pistler boş kaldı - Son Dakika
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Sınır kapıları kapandı, Palandöken'de pistler boş kaldı

6 saat önce

Korona vürüsü sebebiyle İran ile olan sınır kapılarının kapanması sonucu Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezinin pistleri boş kaldı.

Korona vürüsü sebebiyle İran ile olan sınır kapılarının kapanması sonucu Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezinin pistleri boş kaldı.

İran'da Korona virüsü vakalarının görülmesi sonrası Türkiye ile olan sınır kapıları tedbir amaçlı kapatıldı. İranlı vatandaşların Türkiye'ye gelememesi ise en çok turizm merkezlerini etkiledi. Erzurum'da yer alan ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi İran'lı turistlerin gelememesi sonrası boş kaldı.

Her yıl Nevruz için Türkiye'ye otobüs veya özel otomobilleri ile gelen İranlı turistler Erzurum'un turizmini en önemli gelir kaynağı oluyordu. Kapıların kapanmasıyla birlikte Nevruz tatilinde İranlı turistlerin kente gelemeyecek olması ise Palandöken'de yer alan otel işletmecilerini zor duruma soktu.

Öte yandan her yıl Mart ayının başında otellerde ki doluluk oranı yüzde 100'ü bulurken bu yıl yüzde 50'lerde kalacağı tahmin ediliyor.

Palandöken'deki bir otelin işletmecisi Bora Kanber ise sınır kapılarının kapatılmasının kendilerini kötü etkilediğini ifade ederek, "Tüm dünya için sıkıntılı bir süreçteyiz. Sınırın kapatılması da Palandöken'deki turizmi etkiledi. Önümüz Nevruz, İran pazarından bölgede ki otellerin pazar payı vardı. Bu payı alamayacağız, buda bize kayıplar yaşatıyor. Hem bölge hem de ülke turizmine kayıplar yaşatacak. Her yıl İranlı turistlerin gelmesiyle yüzde 30 daha fazla doluluk yakalıyorduk" dedi.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Sınır kapıları kapandı, Palandöken'de pistler boş kaldı

Palandöken, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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