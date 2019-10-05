Son Dakika Haberleri: Sınır kapılarında 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Sınır kapılarında 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Zeytin Dalı, Karkamış ve Gürbulak Gümrük Kapılarında son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 50 bin lira değerinde, 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sınır kapılarında 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Zeytin Dalı, Karkamış ve Gürbulak Gümrük Kapılarında son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 50 bin lira değerinde, 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Suriye- Afrin bölgesinden Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı TIR, şüphe üzerine x-ray taramasından geçirildi. TIR'ın dorsesinde tespit edilen şüpheli yoğunluklu bölgelerde yapılan aramada 5 adet gizli bölmede 500 bin lira değerinde, bandrolsüz toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi.
Gaziantep Karkamış Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise riskli görülen ve x-ray taramasından sonra, çay tütün dedektör köpeğinin de katılımı ile aranan TIR'ın tekerlekleri içerisinde gizlenmiş 5 bin 500 paket, başka bir TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçiş yapan TIR'da yapılan kontrolde ise yasal yükünün arasına gizlenmiş 26 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi. Böylece son iki haftada 3 gümrük kapısında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 71 bin 500 paket kaçak sigaraya el konuldu. Kaçak sigaraların piyasa değerinin 1 milyon 50 bin lira olduğu bildirildi.



Gürbulak, Karkamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:13 Kaynak: DHA
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