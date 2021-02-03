Sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı - Son Dakika

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- Sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı

KİLİS - GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey Sınır kapılarında geçen yıl yüzde 134 oranında yakalamada artış sağlandı.

Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey Sınır kapılarında 2020 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında Türkiye'den Suriye'ye Suriye'den Türkiye'ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yapılan aramalarda 2019 yılına oranla yakalamada yüzde 134 oranında artış gerçekleşti.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Öncüpınar, Çobanbey, Karkamış, Akçakale ile Ceylanpınar sınır kapılarında kaçakçılara yönelik operasyonlarda 220 bin 678 paket sigara, 2 bin 117 cep telefonu, ziynet eşyası, altın, gümüş, uyuşturucu madde başta olmak üzere 82 milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildiği bildirildi.