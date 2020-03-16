Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri, System.String[]

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Binlerce yolcunun geçtiği sınır kapılarında, hem yolcu hem de tır geçişlerinde termal kamerayla ateş ölçümü yapılıyor.

Önlemler sağlık personellerince 24 saat aralıksız sürdürülüyor.

Sık sık dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapılarında personel de maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapılarından geçen tırların dezenfekte edildiğini söyledi.

Sınır kapılarından giriş yapan yaya, yolcu ve şoförlerin ateş ölçümünün yapıldığını belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın başından beri sürdürdüğü çalışmalar titizlikle uygulanmaktadır. Kapılarımızda 1 Mart'tan itibaren termal kameralarımızca ateş ölçümleri yapılmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün kovid saha rehberine uygun olarak da arkadaşlarımız işlemlerini sürdürüyor. Hem yaya hem de tır geçişleriyle ilgili sağlık kontrollerimiz devam etmektedir."

Kalkan, kentte herhangi bir karantina durumunun olmadığını belirtti.

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
22:15
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]