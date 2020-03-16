Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Binlerce yolcunun geçtiği sınır kapılarında, hem yolcu hem de tır geçişlerinde termal kamerayla ateş ölçümü yapılıyor.

Önlemler sağlık personellerince 24 saat aralıksız sürdürülüyor.

Sık sık dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapılarında personel de maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapılarından geçen tırların dezenfekte edildiğini söyledi.

Sınır kapılarından giriş yapan yaya, yolcu ve şoförlerin ateş ölçümünün yapıldığını belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın başından beri sürdürdüğü çalışmalar titizlikle uygulanmaktadır. Kapılarımızda 1 Mart'tan itibaren termal kameralarımızca ateş ölçümleri yapılmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün kovid saha rehberine uygun olarak da arkadaşlarımız işlemlerini sürdürüyor. Hem yaya hem de tır geçişleriyle ilgili sağlık kontrollerimiz devam etmektedir."

Kalkan, kentte herhangi bir karantina durumunun olmadığını belirtti.

Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:08 Kaynak: AA
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