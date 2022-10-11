Sınır kapılarında sürücüler 5 gündür çıkış için bekliyor - Son Dakika
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Sınır kapılarında sürücüler 5 gündür çıkış için bekliyor

11.10.2022 10:51
Sınır kapılarında sürücüler 5 gündür çıkış için bekliyor

TÜRKİYE'den Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan TIR'ların Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

TÜRKİYE'den Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan TIR'ların Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor. 5 gündür çıkış için beklediklerin belirten sürücülere AFAD ekipleri kumanya dağtıyor.

Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan TIR'ların, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk 5 gündür devam ediyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometreye kadar çıkan kuyruk, bu sabah 26 kilometreye kadar düştü. Hamzabeyli'de yol boyunca depolarında yiyeceklerin tükenmeye başladığı sürücüler, marketlerde erzak bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.  AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri kuyrukta bekleyen sürücülere, 3 günden bu yana kumanya yardımında bulunuyor.

KAPIKULE'DE TIR PARKLARI DOLDU Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 3 bin 500 TIR çıkış yapmak için günlerdir bekliyor, Kapıkule yolunda bulunan TIR parklarının dolması nedeniyle sürücülerin araçlarını yol kenarlarına park ettiği görüldü. Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri yoğunluğun Türkiye'nin artan ihracatından ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını belirtti. Yetkililer Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günlük TIR çıkışı sayısının 1300, Hamzabeyli'de  900 olduğunu söyledi.'30 KİLOMETREYİ GÖRMÜŞTÜK AMA 38 KİLOMETREYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM 'Almanya'ya gitmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR sürücüsü Yadigar Kahraman, 30 yıldır TIR şoförü olarak görev yaptığını belirterek, "Dün sabah 38 kilometreden sıraya girdim. Şu anda da 10 kilometre tabelasını yeni geçtik. Dün sabah markete uğradım ekmek yoktu. Bu sırayı gören herkes ekmeği fazla alıyor. Gelenler dolaplarını doldursunlar. Burada minimum 2 günlük sıra var. Buradan 48 saatte de parka gireriz, orada da bir 24 saat, 3 günde karşıya geçeriz. 30 senedir şoförlük yapıyorum. 30 kilometreyi görmüştük ama 38 kilometreyi ilk defa görüyorum" dedi.Hamzabeyli'de bekleyen sürücülerden Seyit Demir, tesislerin olmamasından dolayı banyo yapamadığını ve bu yüzden zor günler geçirdiğini belirterek, "2 gündür buradayım, 3'üncü güne giriyorum. Ne lavabo, ne ekmek, ne su var. Ekmeği, suyu arabamızdan temin edebiliriz ama lavabo, banyo nereden olacak? 2 gündür buradayız. Banyo yok, bitleneceğiz. Nerede yıkanacağım, arabada mı? 38 kilometreden girdim, şimdi 2 kilometre var. İlk hedef duş" dedi. 'NE ZAMAN ÇIKACAĞIMIZ BİLMİYORUZ' Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR parkında bekleyen Mustafa Karatay,  "5 gündür buradayız. Kapıların çileleri bitmiyor. Bir yandan mülteci korkusu var. Bir yandan ailemizden uzağız. Ne zaman çıkacağımızı bilmiyoruz. Parkta kaldıkça çok para harcıyoruz. Yaptığımız işten para kazanamıyoruz" diye konuştu.'MÜLTECİLER EN BÜYÜK SIKINTILARIMIZDA BİRİDİR' ? Romanya'ya gitmek için bekleyen TIR şoförü Hakan Gökçe de, araçlarına göçmenlerin gizlice binmeleri nedeniyle uyuyamadıklarını söyledi. TIR'larını sürekli kontrol ettiklerini ifade eden Gökçe,  "Sırada kuyruklar yoğun olduğunda burada kaldığımız zaman mülteci kontrolü rutin kontrolümüzdür. Bizim büyük sıkıntılarımızdan biridir. Eğer bunu yapmazsak kapıda sürprizle karşılaşabiliyoruz. İçeriye giriyoruz, içerideki kontrollerde 'mülteci var' deniyor. Mühür açılıyor, jandarma çağırıyoruz. Jandarma kontrol ediyor, gerekli araştırmalar yapılıyor. 4-5 saatte çıkacaksan, bu kontroller de üzerine eklendiğinde o gün orada kalıyorsun" dedi.'BULGARİSTAN ÇALIŞMIYOR'

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 gündür çıkış için bekleyen Yasin Cömert, "Şu anda burada  beklemememiz 5 günü buldu, ne zaman çıkacağımız belli değil. Hiç kimseden bir açıklama yok. 'Bulgar tarafı çalışmıyor' diyorlar. Biz de öyle tahmin ediyoruz ama yetkililer buna bir çözüm bulsa. Mülteci korkusu var" dedi..


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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Hamzabeyli, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır kapılarında sürücüler 5 gündür çıkış için bekliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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