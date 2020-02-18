Sınır kapılarında uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda farklı cinslerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Hamzabeyli Gümrük sahasında gerçekleştirilen ilk operasyonda durdurulan şüpheli bir tır, x-ray taramasının ardından dedektör köpeklerin de katılımıyla arandı. Aranan aracın yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 35 kilogram kokain ile uyuşturucu yapımında da kullanılan toz halde 10 kilogram ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise şüpheli görülerek aranan tırın sürücü kabinindeki iki valizin uyuşturucu baronları tarafından kaçakçılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine açılarak aranan valizlerin içerisinde, toplam 37,4 kilogram esrar ve amfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzenlenen bir diğer operasyon ise uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'deki kolluk birimlerinin sağladığı iş birliğine başarılı bir örnek teşkil etti. Gümrük Muhafaza ve polis ekiplerinin Kapıkule ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri müşterek operasyon sonucunda, Kapıkule'de 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ile İstanbul'da 160 kilogram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirlendi.

(Yunus Emre Kartal/İHA)