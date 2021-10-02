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Sınır kapısı yolundaki tesisler "göçmen kaçakçılığına" karşı güvenliklerini artıracak - Son Dakika

Sınır kapısı yolundaki tesisler "göçmen kaçakçılığına" karşı güvenliklerini artıracak

02.10.2021 13:30
Sınır kapısı yolundaki tesisler

Kapıkule Mülki İdare Amirliğince tır parklarındaki araçlara olası kaçak binişlere karşı tesislerin güvenlik önlemlerini artırması tebliğ edildi.

Kapıkule Mülki İdare Amirliğince tır parklarındaki araçlara olası kaçak binişlere karşı tesislerin güvenlik önlemlerini artırması tebliğ edildi.

Kapıkule Mülki İdare Amirliği sınır kapısı yolundaki tır parkı olarak hizmet veren tesislere yazı göndererek kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin, zaman zaman tır brandalarını keserek dorseye gizlice girdikleri anımsatıldı.

Bu durumun ihracat için bekleyen tır trafiğini aksatabildiği ifade edilen yazıda, tesislerin güvenlik açısından bazı tedbirler alması istendi.

Yazıda, her tesisin kendi alanını en az 2,5 metre boyunda tel veya beton duvarlarla çevrelemesi, güvenlik görevlisi çalıştırması ve dış güvenliklerini sağlaması gerektiği ifade edildi.

Şartları taşımayan işletmelere belediye tarafından ruhsat verilmemesi gerektiği belirtildi.

-"Amacımızı güvenli ve hızlı bir şekilde ihracatı desteklemek"

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Ali Uysal, AA muhabirine, Kapıkule'de tır parkı hizmeti veren özel işletmelere güvenlik önlemleri almaları yönünde talimat yazısı gönderdiklerini söyledi.

Uysal, Kapıkule Sınır Kapısı'nın Türkiye ihracatının bel kemiğini oluşturduğunu ifade etti.

Günde 2 bin 500 tırın Kapıkule'den giriş-çıkış yaptığını anımsatan Uysal, tır parkı hizmeti veren özel tesislerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

-"Tesislerin kendi sınırlarını güvenlik altına almasını istiyoruz"

Uysal, Kapıkule yolu üzerinde tır parkı olarak hizmet veren veya tırların hizmet aldığı tesislere kaçak yollarla yurt dışına kaçmak isteyen göçmenlerin tır brandalarını keserek girdiklerinin görüldüğünü belirtti.

Sıra numarasını alan tır şoförlerinin Kapıkule'den çıkış yapmak için sırasını tır parkı tesislerinde beklediğini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Göçmenler tekerlekler arasına gizlenebiliyor, brandayı kesip dorseye binebiliyor. Biz sadece tesislerin kendi güvenliğini almasını istiyoruz. Amaç güvenli tesisler ve ihracatı aksatacak engelleri ortadan kaldırmak.

Nakliye firmasının tırında göçmen yakalandığı zaman bir sürü yaptırım oluyor. Bu önlemlerle hem hizmet veren tesisler rahat olacak hem nakliye firmaları zarar görmeyecek hem de yaşanabilecek olumsuzluklardan kaynaklı ihracatın zarar görmesinin önüne geçilecek. Amacımızı güvenli ve hızlı bir şekilde ihracatı desteklemek. Tırların daha kısa sürede geçişlerini sağlamak."

-Firmalar ve şoförler kararı destekliyor

Tır şoförü Ahmet Keskin ise özel tır parkında beklerken araca kaçak girecek korkusuyla uyuyamadıklarını belirtti.

Tesislerin güvenlik önlemlerini artıracak olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Keskin, "İhracatın kahramanları olarak akşama olmasını istemiyoruz en kısa sürede buralarda önlemlerin artırılmasını isteriz." dedi.

Şoför Osman Garip de kaçaklar nedeniyle uyku uyuyamadıkları zamanlar olduğunu ifade ederek, "Park halindeyken araba rüzgardan sallansa bile her yeri inip kontrol ediyoruz. Hep kuşku hep şüphe. Güvenlik önleminin artırılmasından memnuniyet duyarız." diye konuştu.

İşletme sahibi Ercan Ardıç da sınır kent olması nedeniyle göçmen kaçakçılığı hadiselerinin Edirne'de yaşandığını söyledi.

Göçmenlerin kaçak geçiş için park halindeki tırların içerisine gizlice binme yolunu da denediklerini ifade eden Ardıç, "Bununla ilgili Valilik bir yazı göndermiş. Tüm özel parklarda güvenlik önlemleri artırılacak. Bu sayede hem tır şoförleri rahatlar hem de ihracat yavaşlamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Sınır kapısı yolundaki tesisler göçmen kaçakçılığına karşı güvenliklerini artıracak
Sınır kapısı yolundaki tesisler göçmen kaçakçılığına karşı güvenliklerini artıracak
Sınır kapısı yolundaki tesisler göçmen kaçakçılığına karşı güvenliklerini artıracak
Sınır kapısı yolundaki tesisler göçmen kaçakçılığına karşı güvenliklerini artıracak
Sınır kapısı yolundaki tesisler göçmen kaçakçılığına karşı güvenliklerini artıracak

Güvenlik Önlemleri, İhracat, Tebliğ, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınır kapısı yolundaki tesisler 'göçmen kaçakçılığına' karşı güvenliklerini artıracak - Son Dakika


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