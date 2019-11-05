Son Dakika Haberleri: Sınır kapısında 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi
Son Dakika Güncel Sınır kapısında 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi

Sınır kapısında 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi

7 saat önce

ARTVİN'in Sarp Sınıp Kapısı'nda otomobil bagajında yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Sınır kapısında 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi, System.String[]

ARTVİN'in Sarp Sınıp Kapısı'nda otomobil bagajında yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan M.D. yönetimindeki 41 BG 859 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmında özel bölmeye gizlenmiş halde 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi. Otomobil ve ballara el konulurken, sürücü M.D gözaltına alındı. Kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan baldan alınan numune ise incelenmek üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda bu yılın 10 ayında, 22 farklı yakalamada piyasa değeri 200 bin TL olan toplam bin 500 kilo kaçak bal ele geçirildi.


Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Gürcistan, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:38 Kaynak: DHA
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