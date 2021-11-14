Üye Girişi
Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

14.11.2021 18:04
Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Sınır Kapısı'nda arama yapılan tırda 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Sınır Kapısı'nda arama yapılan tırda 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye gelen tırın dorsesinde şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramada, dorsenin tabanına zulalanmış vaziyette 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Atan/İHA)

Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ceylanpınar Sınır Kapısı, Şanlıurfa, Suriye, Sigara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kumarda kaybeden Ortaç 19:15 Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz 18:54 Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu 18:21 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu
Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı 17:06 Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız 15:10 Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 14:45 Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
14:05 "HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler 12:28 Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler

Son Dakika Haberleri
18:53 Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz
18:46 Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu
18:42 Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?
18:33 Melih Gökçek'in kayınvalidesi 107 yaşında hayatını kaybetti
18:26 İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
18:20 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu
18:17 Kediye tekmelediler! Kahkaha atıp görüntüleri sosyal medyada paylaştılar
18:14 Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!
18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ maçına gidecek
18:03 Ronaldo, yönetime istediği teknik direktörün ismini verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?         
18:42
Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!         
18:15
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
15:21
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti         
14:48
Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
14:15
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz         
12:41
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 19:19:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement