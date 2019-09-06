Son Dakika Haberleri: Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi
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Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi

1 saat önce

Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildiARTVİN - Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda Türkiye kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi

ARTVİN - Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda Türkiye kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk vatandaşı H.G.'nin kullandığı tır durduruldu. Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından şüphelenilerek aranan tırın dorse kısmındaki yemek dolabında pizza kutularının içine gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi. Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 2 bin 500 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 141 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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