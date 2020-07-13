Sınır kapısında 200 saka ve muhabbet kuşu ele geçirildi - Son Dakika

KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparken durdurulan 2 araçta yapılan aramada 200 saka ve muhabbet kuşu ile 14 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan bir otomobilde yaptığı aramada 14 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler Türkiye'den, Suriye'ye geçiş yapmak isteyen bir TIR'da yaptığı aramada ise 150 saka ile 50 muhabbet kuşu ele geçirdi. Yakalanan kuşlar Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, her iki araç sürücüsüne idari para cezası verildi.