Sınır kapısında elektrik kesintisi: 8 saat kapalı kalacak

Sarp Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti nedeniyle saat 10.00-18.00 arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacak.

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Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu