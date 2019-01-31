Son Dakika Haberleri: Sınır kapısında elektrik kesintisi: 8 saat kapalı kalacak

Sınır kapısında elektrik kesintisi: 8 saat kapalı kalacak

1 saat önce

Sarp Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sınır kapısında elektrik kesintisi: 8 saat kapalı kalacak, System.String[]
Sarp Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti nedeniyle saat 10.00-18.00 arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Sarp Sınır Kapısı, Ekonomi
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