Sınır kapısında elektrik kesintisi: 8 saat kapalı kalacak
1 saat önce
Sarp Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.
Sarp Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti nedeniyle saat 10.00-18.00 arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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