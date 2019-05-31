Son Dakika Haberleri: Sınır kapısında iftar açan kamyon şoförlerinden yemek ücreti alınmadı
Son Dakika Güncel Haber

Sınır kapısında iftar açan kamyon şoförlerinden yemek ücreti alınmadı

19 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan ve iftarını burada açan kamyon şoförlerinden yemek ücreti alınmadı.

Sınır kapısında iftar açan kamyon şoförlerinden yemek ücreti alınmadı, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan ve iftarını burada açan kamyon şoförlerinden yemek ücreti alınmadı.
Türkiye'nin Irak ile bağlantısını sağlayan Habur Sınır Kapısı'ndaki Tır Parkı'nda bekleyen kamyon şoförleri, iftar yapmak için parkın içindeki restorana gitti.
Yemek yedikten sonra hesap ödemeye giden şoförler, Kadir Gecesi dolayısıyla yemeklerin ücretsiz olduğunu öğrenince restoran sahibine teşekkür etti.
Şoförlerden Ahmet Deniz, yaptığı açıklamada, "Hesabı ödemek için cüzdanımı çıkardım ve para uzattım. Ancak kasaya bakan arkadaş yemeklerin Kadir Gecesi dolayısıyla ücretsiz olduğunu söyledi. Bunu yapan hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.
İşletme sahibi ise evlerinden uzak olan şoförlere bu gece ücretsiz yemek vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:15 Kaynak: AA
Silopi, Şırnak, Irak, Habur Sınır Kapısı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var Son Dakika! KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 23:34:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır kapısında iftar açan kamyon şoförlerinden yemek ücreti alınmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]